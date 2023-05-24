Diyarbakır'da TOKİ konutlarında hummalı çalışma gece gündüz devam ediyor

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan TOKİ konutlarının inşası hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde birçok bina yıkılırken, hayat durma noktasına geldi. Devlet, 11 il için hızlı şekilde adım atarak tüm bakanlıklar ve bunlara bağlı müdürlüklerle koordineli olarak çalışma başlattı. 414 vatandaşın hayatını kaybettiği Diyarbakır'da da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Kentte yapılan incelemede binlerce yapının a ağır, orta ve az hasarlı olduğu belirlendi. Evleri hasarlı olup oturulamayacak düzeyde olan vatandaşlar, Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kente yerleştirildi.

Depremzedeler için TOKİ konutlarının yapılacağı alan da hızla belirlendi. Kentte yapılacak olan 27 bine yakın yapının 20 bininin merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı sürüyor. Şantiye alanındaki çalışmalar havadan dron ile görüntülendi. Bir yıl içinde evlerin büyük kısmının teslim edilmesi hedefleniyor.