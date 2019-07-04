Diyarbakır'da toplu taşıma araçlarında klima ve genel temizlik denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmeleri amacıyla klima denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'ne uymayarak klima açmayan araçlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri ayrıca, vatandaşlar tarafından Alo 153 telefon hattına iletilen klima şikayetlerini de titizlikle değerlendirerek anında müdahale ediyor.

Toplu taşıma araçlarında klima kontrolleri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında periyodik olarak sürerken, denetimler 4 gündüz 1 akşam olmak üzere 20 kişilik 4 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerde dolmuşları ve halk otobüslerini durduran zabıta trafik ekipleri, araçlara binerek klimaların çalışıp, çalışmadığını kontrol ediyor. Kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, aynı zamanda dolmuşların ve özel halk otobüslerinin genel temizliği, koltukların kirliliği ve sigara içilmemesi konularında şoförlere uyarılarda bulundu.