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Diyarbakır'da toprağa gömülü 27 adet EYP bulundu

Diyarbakır’da teröristler tarafından toprağa gömülen 27 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla bulunarak imha edildi.

Diyarbakır'da teröristler tarafından toprağa gömülen 27 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla bulunarak imha edildi. EYP'leri toprağa gömdüğü tespit edilen 2 kişi de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mart günü saat 09.00 sıralarında elde edilen istihbari bilgilere istinaden çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bağlar ilçesinde boş bir arazide bulunan ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalar içerisinde 5 adet su bardağı ve 22 adet çay bardağı içerisinde hazırlanmış 27 adet EYP, 6 adet eldiven, 7 ayrı pakette fitil, 1 adet küçük bant, 1 adet koli bandı, 4 adet havai fişek, 1 adet temizlikçi önlüğü ve çaput parçaları ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin PKK/KCK terör örgütünün Diyarbakır Gençlik Yapılanması (DGH) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara ait olduğu belirlendi. 22 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonla B.Y. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edileceği belirtildi.

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