Diyarbakır'da trafik güvenliği için bin 338 kilometre yol çizgisi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cadde, bulvar ve kırsal yerleşim yerlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bünyesindeki tüm yolların yatay işaretleme faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, 4 merkez ilçede 41 cadde ve bulvarda 162 kilometrelik yolda 641 kilometre yol çizgisi çizdi. Kırsal ilçelerin mahalle ve grup mahalle yollarında ise toplam 697 kilometre yol çizgi çalışması yapıldı.

Ekipler, yol çizgilerinin yaya ve araç sürücüleri tarafından daha iyi ve belirgin şekilde görünmesini sağlamak için çalışmalarda termoplastik boya kullandı. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Atölyesi'nde üretilen 6 bin 67 trafik levhası, bin 771 metre kauçuk kasis, 3 bin 33 delinatör, 4 bin 216 omega ayak, 201 otobüs güzergah levhası, 54 araç yazısı, logo ve isimlik üretilerek montajlandı. İlçelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Ergani'de 189, Çınar'da 169, Hani'de 7, Çermik'de 18, Eğil'de 32'de, Lice'de 18, Silvan'da 24, Bismil'de 220 yer yön levhasının montajını tamamladı. Yenişehir, Kayapınar, Hani, Kulp, Ergani ve Çermik'te toplam 7 toplam 539 yol işaret levhası montajı çalışmaları ise devam ediyor.