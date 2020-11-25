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Diyarbakır'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik traktörlerin römorklarına reflektör takıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri ile Sur ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan farkındalık çalışmasında traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri ile Sur Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2020'de ilçeye bağlı mahallelerdeki traktörlerin karayolunda görünür olmalarını ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik traktör römorklarına reflektör takıldı. Eski Hani yolu Büyükkadı Mahallesinde yapılan denetime Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Cem Taş, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla römorklara reflektör takıldı. Katılımcılar tarafından traktör sürücülerine farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

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