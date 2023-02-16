Diyarbakır'da trafik kazası 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.20 sularında Diyarbakır Batman karayolu Başaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki Ali Özkan Erdem yönetimdeki 20 ABN 487 plakalı otomobil, Diyarbakır yönüne doğru ilerleyen 35 ATP 442 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede araç içerisinde sıkışmış halde bulunan Ali Özkan Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdem'in cansız bedeni, sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.