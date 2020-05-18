Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yeşiltaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkanan yünleri dereden almak için hareket eden transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 13 yaşındaki Azad K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.