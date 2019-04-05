Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aktepe köyünde imamlık yapan Manisa nüfusuna kayıtlı Süleyman Kuru, cuma namazını kıldıktan sonra motosikletiyle köyden çıktı. Kuru, kullandığı motosikletle Diyarbakır-Batman karayolunda bulunan Başaklı köyü mevkisinde ana yola çıktığı esnada Diyarbakır istikametinden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada imam olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Serdar ve Ahmet Budak yaralandı. Olay yerinden geçen sürücülerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kuru'nun cenazesi Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.