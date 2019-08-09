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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasına 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasına 1 kişi yaralandı.


Olay, dün gece saatlerinde Çınar ilçesi Dörtyol semtinde bulunan saat kulesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 10 I 4445 plakalı otomobil, hızını alamayarak önünde seyreden 14 LA 009 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık v polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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