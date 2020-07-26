Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vinç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Çınar merkez Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vinç önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile vinç şoförü araçta sıkıştı. Araçta sıkışan şoföre ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.