İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp yan yattı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Çınar ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FB 839 plakalı BMC marka transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.