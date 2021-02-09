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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen ve sürücülerin ismi öğrenilemeyen 07 CKE 79 ile 21 EM 888 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kişi hafif yaralanırken otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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