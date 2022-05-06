Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAK 681 plakalı otomobil ile 21 ABK 543 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Hüseyin Aslan (55), Mehmet Ali Demirtaş (50), Nesim Özcan (53) ile kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hurdaya dönene araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.