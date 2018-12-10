Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 7. Sokakta hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BF 403 plakalı hafif ticari araç sokağa girerken karşı yönden gelen 21 AG 458 plakalı otomobili fark etmeyerek kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar çağrılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.