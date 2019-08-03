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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Elazığ-Diyarbakır karayolu Ergani ilçe girişinde bulunan Dikentepe köyü yol ayrımında meydana geldi. Ergani istikametine seyir halinde olan ismi ve araç plakası belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan sebze tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak tezgahın üzerine düşen araç sürücüsü ile tezgahta satış yapmak için bekleyen 1 vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sebze tezgahında bekleyen vatandaşın ağır yaralandığı kazada olay yerine gelen vatandaşlar tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılırken, araç sürücüsü ise bölgeye gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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