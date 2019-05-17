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Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan Göksu kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz giren minibüs ile otomobil çarpıştı. Her iki araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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