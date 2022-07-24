Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Mardin yolu Zerzevan Kalesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 AUY 267 plakalı Fiat model otomobil sürücüsü takla attı. Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.