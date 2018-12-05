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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır-Lice karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

3 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.


Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 TAB 76 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra duran araçta bulunan E.M., M.M. ve L.M. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta önde bulunan E.M. ve M.M. sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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