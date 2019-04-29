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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Ovabağ yolunda meydana geldi. 06 GNL 56 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada 21 BP 419 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı, kontrollü olarak sağlandı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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