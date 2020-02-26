İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bağlı Çarıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 73 AAF 521 plakalı otomobil, Çarıklı Mahallesi ile Fabrika Mahallesinin kesiştiği noktaya geldiği sırada önünde seyir halinde bulunan ve içerisinde yolcu bulunmayan 21 AAT 179 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastığı patlarken, araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.