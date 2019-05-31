İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 AN 444 plakalı otomobil 34 TG 8326 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 72 AN 444 plakalı otomobil refüje çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 8 kişiden 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.