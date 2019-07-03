Diyarbakır'da trafik magandası can aldı

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden oldu. Araç sürücü farklı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, bir başka araçla yarış yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Esmer Teke (51) isimli kadına çarptı. Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride duran sürücü, yarış yaptığı diğer otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Trafik magandasının çarpması sonucunda refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.