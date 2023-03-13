Diyarbakır'da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi

Diyarbakır'da trafik polisi ekipleri Kayapınar ilçesinde yaptıkları hız, radar ve alkol uygulamasında 8 bin 128 lira cezai işlem uyguladı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu civarındaki Nazım Hikmet Caddesi'nde polis ekipleri gece saatlerinde hız, radar ve alkol uygulaması denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri uygulamada iki kişiye kişi başı 4 bin 64 liradan toplamda 8 bin 128 lira cezai işlem uyguladı.