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Diyarbakır'da trafik yönlendirme levhalarının arttırılması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Ulaştırma, Turizm Lojistik ve Akaryakıt Meslek Komitesi kent merkezindeki trafik yönlendirme levhalarının artırılması konusunda çalışma başlattı.


DTSO Ulaştırma, Turizm Lojistik ve Akaryakıt Meslek Komitesi Diyarbakır kent merkezi içerisinde trafik yönlendirme levhalarının yetersiz olması gerekçesiyle yönlendirme levhalarının arttırılması için girişimlere başladı. DTSO 7. Meslek Komite Başkanı Nurettin Üçdağ, yönlendirme levhalarının artırılmasının kente gelen yerli ve yabancı turistlerin daha sağlıklı bir şekilde tarihi ve kültürel alanlara yönlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti. Özellikle Diyarbakır Havalimanı'ndan başlayarak, Zerzevan Kalesi, Suriçi, On Gözlü Köprü gibi tarihi alanları ziyaret etmek isteyen turistlerin ve şehir dışından gelen tur operatörlerine ait araçların bu alanlara daha sağlıklı yönlendirilmeleri gerektiğini kaydeden Üçdağ, “Ayrıca şehrimizin fuar alanının da bu kapsamda yönlendirme tabelalarıyla daha ulaşılabilir hale getirilmesi önemlidir. İlgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapacağız. Bunların takip edilmesi, sonuçlandırılması için elimizden gelen çalışmayı yürüteceğiz” dedi.

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