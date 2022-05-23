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Diyarbakır'da traktör ve biçerdöver römorklarına reflektör takıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla traktör ve biçerdöver römorklarına reflektör takıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla traktör ve biçerdöver römorklarına reflektör takıldı.


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde jandarma ekiplerince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla traktör ve biçerdöver römorklarına reflektör takıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sur Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla çalışma başlatıldı. Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin de katılımıyla Bostanpınar Mahallesinde yapılan çalışmada traktör ve biçerdöver römorklarına reflektör takıldı. Traktör sürücüsü ve biçerdöver operatörlerine reflektör, çakar lambanın önemi ve devrilmeye karşı koruma sistemi gibi konularda eğitim verildi.

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