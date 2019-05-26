Diyarbakır'da ‘tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' paneli

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ‘tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' başlıklı panel düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, “tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç” başlığıyla düzenlenen panele Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı da katıldı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşması moderatör Emin Ay tarafından yapıldı. Sunumların ardından Başkan Adnan Selçuk Mızraklı da kısa bir konuşma gerçekleştirerek, Ramazan ayında gerçekleştirilen bu panellerin önemine dikkat çekti. Mızraklı, konuşmasının ardından panelistlere çiçek ve plaket takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikler kapsamında başlattığı paneller, 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ‘İslam'da toplum kadın ve adalet' paneli ile sona erecek.