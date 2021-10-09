Diyarbakır'da turizm atağı

Diyarbakır Valiliği, TÜRSAB ve Diyarbakır Mezopotamya Fuarcılık Hizmetleri ortaklığında kentte 24-27 Mart 2022'de yapılacak olan 'Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarının lansman toplantısı yapıldı.

Tarihi Sur ilçesinde bulunan Cemil Paşa Konağı'nda yapılan toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, insanlığın her yüzünde macerasının başladığı toprakların Mezopotamya olduğunu belirterek, "Gastronomiyle ilgili bu yıl UNESCO'ya dosya verirken insanlığın lezzet serüveninin başladığı şehir ve bölge diye notta kullanmıştık. Bunlar iş olsun diye söylenmiş laflar değil. Bölgedeki 12-13 dağ tepesi kazıldığında gerçekten insanlığın ana vatanının bu topraklar olduğunu bilimsel olarak da arkeolojik olarak da ortaya konmuş olacak. Herkes ana vatanını özler ve bir gün herkes gelmek ister” dedi.

“Ülke turizm adına bir fırsat olarak görüyorum bu fuarı”

Mezopotamya markası ile Diyarbakır'da bir turizm ve gastronomi fuarının yapılıyor olması çok önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Bu sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin işi. Bölgedeki 9 vilayetin ortak işi olarak bakıyoruz. 24-27 Mart 2022'de Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu fuarı tertip edeceğiz. Turizm sektörünün en önemli aktörleri burada. Ülke turizm adına kullanamadığımız özelliklerini kullanabilme adına bir fırsat olarak görüyorum bu fuarı. Kültür ve inanç turizmi noktasında Türkiye'nin ve bölgenin çok önemli bir markasını inşallah bu fuarda yeniden gündeme taşırız diye temelli ediyorum. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in ortak değeri olan Karacadağ Jeoparkı'nın müracaatını UNESCO'ya yapmıştık. Türkiye Milli Komitesi, Dışişleri Bakanlığı dosyamızı UNESCO'ya gönderdi. İnşallah Mezopotamya Karacadağ Jeoparkı'nı da tescil ettirirsek eğer Dünya Jeoparklar listesine dahil edersek eğer bu da bizim bölgedeki turizm hareketliliğimize ivme kazandıracak önemli faaliyetlerimizden birisi olacak" diye konuştu.

“Bölgenin sahip olduğu tarihi ve turistik değerleri tanıtacağız”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB olarak bu destansı toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu aktararak, "Bunu inanarak yapıyoruz. 24-27 Mart 2022'de düzenleyeceğimiz 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile hem ulusal hem de uluslararası alanda bölgeye yabancı alım heyetlerini çekmeyi sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı bölgenin özelliklerini kaybetmeden kalkınmasını ve bu kalkınmada bölge halkına fayda sağlanmasını hedefliyoruz. TÜRSAB olarak Mezopotamya bölgesinin yurt dışında tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Ukraynalı turizmcilerle bölgenin sahip olduğu tarihi ve turistik değerleri tanıtacağız. Bu tanıtım çalışmalarını kültür turizmine önem veren diğer turizm kaynak pazarlarında da aynı şekilde sürdüreceğiz. Mezopotamya'nın marka değerinin yaptığımız bu çalışmalarla artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

“Mezopotamya karbon kökeni olmayan bir petrolümüzdür”

2022 yılında 11 fuar düzenleyeceklerinin ifade eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya da, “Yalnızca bölge değil, ülke içinde çok önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Biz DTSO olarak ilimizi fuar merkezi yapma konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2022'de de 11 tane fuar düzenleyeceğiz. Tabii ki Türkiye'de pandeminin etkisiyle 2020 ve 2021'de istenilen seviyede fuarlar düzenlenmedi ama inşallah 2022'de bu hastalığı da def ederek fuarlarımızı düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün ki toplantımızın temel özelliği Mezopotamya Turizm Fuarı'nın lansmanıdır. Mezopotamya bizim en önemli bir karbon kökeni olmayan bir petrolümüzdür. Yıllar boyu geçmişten gelen bir kazancımız, 10 binlerce yıl da geleceğe taşıyabileceğimiz bir kazancımızdır. Bunu gerçekten ortaya çıkarmak ve bunu bölge, ilimiz ve Türkiye için kullanmak en önemli gelir kaynağımız ile gücümüzdür” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından toplantıya katılanlar kahvaltı yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.