Diyarbakır'da turizm bileşenleri kent turizmi için bir araya geldi

Yapılan toplantının açılışında konuşan TURSAB Mezopotamya Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, acentelerle ile bir araya gelerek kentin sorunlarını tespit edip, konu ile ilgili olarak valilik, büyükşehir belediyesi, il kültür turizm müdürlüğü ve STK'lar ile birlikte çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Mezopotamya turizminin gelişmesi, deprem sonrası alınması gereken önlemlere değinen Baturay, “Yeni turizm rotaların oluşturulması ve oluşturulacak rotaların tanıtılması, acentelerimizle birlikte yurt dışı inceleme gezisi planlanması ve yurt dışında faaliyet gösteren acentelerimiz, özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda ile karşılıklı acente ziyaretleri planlayarak kent turizmimizi hak ettiği konuma getireceğiz'' dedi.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ise, TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından düzenlenen toplantının kent için çok verimli olduğunu belirterek, ''İlimiz turizm potansiyelini artırmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Acentelerimizin karşılaştığı sorunları bire bir kendileriyle görüşerek, yurt içi ve yurt dışından ilimize daha fazla nasıl turist getirebiliriz onun istişaresinde bulunduk” ifadelerinde bulundu.

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen turizm toplantısına Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Kültür işleri Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Çoşkun, TURSAB Mezopotamya BTK Başkanı Serdar Baturay, Mezopotamya BTK Yönetim Kurulu Üyeleri ile kentte bulunan turizm acenteleri katıldı.