Diyarbakır'da turizm canlanacak

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'a gelen İran tur operatörleri toplantı düzenledi.

DTSO ve Turizm Komisyonun 17-20 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır Turizm Tanıtım programı kapsamında Diyarbakır'a gelen 35 İran operatörleriyle toplantı düzenlendi. Bir hotelin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentin turizmin gelişmesi için bu tarz organizasyonların önemine değinerek, İran tur operatörlerine kentin tarihi mekanları ve yöresel lezzetleri hakkında bilgilendirdi. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınmasında bu anlamda turizmi ve hizmetler sektörünü çok özel bir yerde ve değerde görüyoruz. Yeni dönemde buna dönük planlamalarımız, çalışmalarımız ve en önemlisi heyecanımız var. Bunu gerçekleştirmek içinde devlet olarak mahalli bütün paydaşlarımız yereldeki ticaret sanayi odamız, turizm ve tursat birleşenimiz, özel sektörün tüm temsilcileri ve esnaf birliklerimizle yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Şüphesiz bu heyecanımızda komşumuz, aynı dinin, aynı inancın paydaşını İran'daki bütün kardeşlerimizin de özel bir yer almasını arzulamaktayız” dedi.

“Diyarbakır'a gelen uçak sayısı 2,5 milyon”

Diyarbakır'a 2018 yılı içerisinde 2,5 milyon uçak seferinin geldiğini belirten Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, konaklama turist sayısının da 1 milyonu aştığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bu bağlamda havalimanında gelen yolcu sayımız, yaklaşık 2,5 milyona ulaşan ve konaklama turistinde de 1 milyon turisti aşan bir performans yakaladık. Bunu bu yıl çok daha öteye taşımayı hedefimiz olan en az 5 milyon olan turiste doğru büyük sıçramayı bu yıl yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Çünkü dışardan gelen bir turiste, ziyaretçiye sunacak çok çeşitli zenginliklerimiz ve güzelliklerimiz var. İnşallah bu buluşma hem Diyarbakır adına hem buradaki operatörlerimizin temsil ettiği İran'daki kardeşlerimiz adına gelecekte güzel bir buluşmanın Diyarbakır'a dönük karşılıklı bir ilginin ve buna dönük hareketliliğin başlamasına vesile olur. Biz yakın gelecekte inşallah Diyarbakır'ı İran'da da bu anlamda tanıtmak, sizlere ve sizin hedef kitlenize Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmak adına da birlikte olacağız” diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise komşu ülkeler olarak kendileri ticareti ve turizmi karşılıklı gelişeceklerini, kardeşliklerinin gelişeceğini aktardı. Başkan Kaya, Bu topraklar, birçok kültürün barış içerisinde yaşadığı, birlikte ürettiği değerlendirdiği önemli topraklar. Bu anlamda sizlerin burada olması, bizler için çok önemli ve değerli. Bizler komşu ülkeler olarak birbirimizle ticareti, turizmi geliştireceğiz, gidiş ve gelişleri artıracağız ki karşılıklı hem gelişelim hem de kardeşliğimiz gelişsin. Bu geliş ve gidişlerimizi tekrarlayacağını yeniden birbirimize destek verecek şekle devam edeceğimizi buradan ifade ediyorum” şeklinde konuştu.