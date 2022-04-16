Diyarbakır'da ‘Turizm Haftası' renkli etkinliklerle kutlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kent turizmine katkı sunmak amacıyla Turizm Haftasını renkli etkinliklerle geçirecek. Bu çerçevede Kent Müzesi Cemilpaşa Konağı'nda 40 fotoğraftan oluşan Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide, farklı fotoğrafçıların tarihi Zerzevan Kalesi'nde çektiği seçkin eserler, sanatseverlerle buluşturulurken, Zerzevan kazısında görevli arkeolog ve sergi sorumlusu Şivan Ayus, kaledeki temel yapıların ve etkinlikler sırasında seçilen fotoğrafları sergilediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve Zerzevan Kalesi kazıları ortaklığında serginin yapıldığını belirten Ayus, “Zerzevan Kalesi önemli bir destinasyon merkezi haline geldi. Yerli ve yabancı birçok turistin odak noktası artık burası. Zerzevan Kalesi bir turizm noktası haline geldi. Ziyaretçilere, buradaki fotoğraflarla kalenin gezilmesi gereken bir yer olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Serginin Turizm Haftası boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilere açık olacağı öğrenilirken, Zerzevan Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 19 Nisan Salı günü saat 10.00'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Zerzevan Kalesi Kazılarının Diyarbakır ve Bölge Turizmine Etkileri' konulu konferans vereceği bildirildi.

Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş ise 22 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ‘Diyarbakır'da Gastronomi Turizmi' konulu konferans düzenleyecek. Ayrıca hafta boyunca bando takımı gösterileri, gezi otobüsü konserleri, köy okullarına yönelik geziler yapılacağı duyuruldu.