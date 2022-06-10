Diyarbakır'da U14 Ligi heyecanı

Diyarbakır 14 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'nde heyecan bol gollü maçlarla başladı.

Karşılaşmalara Şehitlik ve Seyrantepe Spor Tesisleri ev sahipliği yapıyor. 24 takımın 3 grupta mücadele ettiği grup maçları sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 6 takım Play-Off oynamaya hak kazanacak. Play-Off maçları sonunda şampiyon olacak takım Diyarbakır'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. İlk hafta karşılaşmalarında Diyarbakır İnter Akademi, Diyar 21Spor'a karşı farklı galibiyet elde etti. Şehitlik tesislerinde oynanan maçı 4-1 kazanan İnter Akademi, B grubunda sezona iyi bir başlangıç yaptı.