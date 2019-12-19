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Diyarbakır'da U14 milli takım seçmeleri yapıldı

Genç milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

Diyarbakır'da gerçekleşen bölge karması Seyrantepe spor kompleksi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleşti.


Genç milli takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. Diyarbakır'da gerçekleşen seçmeleri 14 kişilik bir ekip takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Akın Erim'in de yakından izlediği seçmeler, Futbol Federasyonu'ndan görevli antrenörler Güngör Şahinkaya, Bülent Akyıldız, Ahmet Gün, Nevruz Şerie, Sinan Turhan, Şenol Ustaömer, Turhan Sofuoğlu, Mehmet Yıldırım, Ahmet Ceyhan, zeki Önatlı, Mehmet Hacıoğlu, Övünç Soykan Başar, Mehmet Bölükbaşı, Onur Zayim, Suat Okyar ve Yusuf Yardımcı nezaretinde gerçekleştirildi.

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