Diyarbakır'da U17 müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları tamamlandı.

İki grup halinde yapılan müsabakalara Kızıltepe Belediyespor, Batman Belediyespor, Şanlıurfa 11 Nisanspor, Muş Muratspor, Silopi Belediyespor ve Siirt Kartalspor takımları katıldı. Birinci grupta yer alan Kızıltepe Belediyespor, Batman Belediyespor'u 2-0 ve Şanlıurfa 11 Nisanspor'u 6-2 mağlup ederek, gruptan çıktı. Diğer grubun lideri Silopi Belediyespor da tüm rakiplerini mağlup ederek, adını finalle yazdırdı.

Final maçını 2-0 kazanan Kızıltepe Belediyespor, Diyarbakır'da gerçekleşen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını birinci olarak tamamladı ve adını 2. kademe maçlarına yazdırdı.

Kızıltepe Belediyespor'un deneyimli teknik direktörü Hasan Ablak, Diyarbakır'da gerçekleşen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Ablak, büyük bir özveri ve inançla yaptıkları tüm maçları kazanarak, şampiyon olduklarını belirtti. Ablak, hedeflerinin Türkiye finallerine katılmak olduğunu ve bu konuda da iddialı olduklarını kaydetti. Ablak, şöyle dedi:

“Diyarbakır'da çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Büyük mücadelenin ardından önce grubumuzu birinci tamamladık ve finalle yükseldik. Final maçı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirerek bulduğumuz gollerle maçı 2-0 kazandık ve U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını birinci olarak tamamladık. Birinci hedefimizi başarıyla tamamladık. Artık 2. Kademe müsabakalarını düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye finallerine katılmak ve Mardin'i en işi şekilde temsil etmektir.”

Ablak, Diyarbakır'da gerçekleşen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında kendilerini iyi bir ev sahipliği yapan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan'a ve diğer yetkililere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Kütahya, Manisa, Muğla, Burdur, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Nevşehir, Kastamonu, Çorum, Giresun, Rize ve Ardahan grup merkezlerinde oynanan 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.