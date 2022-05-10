Diyarbakır'da ücretsiz teknoloji eğitimi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz Teknoloji Akademisinde eğitimler verilecek.

Bilişim, teknoloji, girişimcilik, tasarım ve mekatronik teknolojileri alanlarında Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilecek olan Teknoloji Akademisi eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanmak için başvurular başladı. Teknolojinin ve zamanın gerekliliklerine uyum sağlayabilmek adına hem belediye çalışanlarına hem de çeşitli kesimlerdeki vatandaşlara yönelik olarak eğitimler düzenleyeceklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Günümüz teknolojileri hızla gelişmekte ve bu teknolojileri takip etmek bizler için önem arz etmektedir. Çocuk ve gençlerimizin okullarda almış olduğu eğitimler çeşitli nedenlerden ötürü bazen bu teknolojileri takip etmelerinde yetersiz kalabilmektedir. Eğitime dost belediyecilik anlayışımızla nitelikli eğitime ulaşmakta güçlük yaşayan çocuk, genç ve yetişkin vatandaşlarımıza yönelik olarak çeşitli bilimsel ve teknolojik eğitimler düzenleyeceğiz'' dedi.