Diyarbakır'da uçurtma şenliğine 3 bin çocuk katıldı

Diyarbakır'da bu yıl 16.'sı düzenlenen Orhan Asena yerli oyunlar festivali kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğine 3 günde toplam 3 bin çocuk katıldı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun düzenlediği 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında, bu yıl uçurtma şenliğinin 3.'sü düzenlendi. Sümerpar'kta düzenlenen etkinliğin son gününe Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Serdar Kartal, çocuklar için uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Kartal, “Tabi çocuklarımızın bu şekilde bu tür etkinliklerde yer almaları özellikle bölge açısından çok anlamlı diye düşünüyorum. Biz bu bölgeyi artık terörle anılan bir bölge olmaktan çıkartacağız inşallah. Bu bölgenin gençleri Türkiye'nin geleceğidir, bu bölgenin gençleri bu bayrağın, bu vatanın, bu milletin esas sahipleri, mensupları olarak yetiştireceğiz. Milli ve manevi değerlerimize göre yetiştireceğiz ve Molotof kokteylleriyle, lastik yakmalarıyla değil, işte böyle uçurtma şenlikleriyle anılmasına teşvik edeceğiz inşallah” dedi.

"Bu yıl 3 yerde 3 bin çocukla buluştuk"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit ise, bu yıl 16.'sını düzenledikleri Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali kapsamında uçurtma şenliğine de yer verdiklerini söyledi. Eryiğit, "Bu yıl artık uçurtma şenliğimizin 3.'sünü düzenliyoruz ve artık geleneksel hale gelmeye başladı şenliğimiz. Bu yıl 3 yerde 3 bin çocukla buluşturduk şenliğimizi. Toplamda 3 bin dedik ama halktan da çok fazla talep oldu, 3 bin üzerindeki bir yapıya ulaştık. Her yıl inşallah gittikçe artan bir sayıyla şenliklerimizi çoğaltacağız. İlk yıl başladığımızda 500 çocukla başladık. Ben o zaman çocukların elinde Molotof olmasın, uçurtma olsun düşüncesiyle uçurtma şenliği başlatmıştım. Şimdi işte 3 bini aştı inşallah ünümüzdeki yıl 5 bin, 7 bin öğrenciye ulaşma fırsatı elde edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra şenlik, çocukların uçurtmaları gün boyu uçurtmasıyla devem etti.