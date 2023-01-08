Diyarbakır'da uçuşlara yoğun 'sis' engelli

Diyarbakır'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, bazı uçak seferleri ileri saate alındı.

Kent genelinde dünden beri etkili olan ve görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler, araçlarının flaşörlerini ve farlarını açarak trafikte seyretti. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Öte yandan, kentte bazı uçak seferleri de ileri saate alındı.