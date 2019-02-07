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Diyarbakır'da 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu' düzenlenecek

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla 15-17 Şubat tarihleri arasında ’Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin sempozyumu’ gerçekleştirilecek.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla 15-17 Şubat tarihleri arasında 'Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin sempozyumu' gerçekleştirilecek.


Bir restoranda düzenlenen sempozyum tanıtım toplantısına, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kadim Akademi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Karakaş ve davetliler katıldı. Burada sempozyum ile ilgili bilgi veren Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik, etkinliği Fuat Sezgin'in hayatı boyunca yapmak istediklerini hatırlatmak ve devam ettirmek amacıyla yapacaklarını söyledi. Çelik, Fuat Sezgin'i hatırlatmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Çelik, "Bilindiği gibi, 2018/Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi içinde bulunduğumuz 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiştir. Bu genelgeyle, 2019 yılı boyunca ülkemizde Fuat Sezgin ve yaptığı ön açıcı çalışmalar hakkındaki etkinlikler yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, ülkemizde gerçekleştirilecek ilk bilimsel etkinlik Diyarbakır'da yapılacak" dedi.


Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin sempozyumu, Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ortaklığıyla 15-17 Şubat tarihleri arasında Cegerxwin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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