Diyarbakır'da UMKE il tatbikat kampı yapıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 27-29 Eylül tarihlerinde yapılan Diyarbakır UMKE il tatbikat kampı, Diyarbakır-Mardin karayolunun 20. kilometresinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Karaköprü Mesire ve Piknik Alanında düzenlendi.

40 personel, 5 UMKE medikal kurtarma aracı, 1 adet mobil komuta aracı, 1 adet UMKE lojistik aracı,1 adet acil müdahale aracı ve 1 adet acil yardım ambulansı ve 1 kamyon olmak üzere toplam 10 aracın katılımıyla yapılan tatbikat kampında eş zamanlı 4 farklı senaryo (Haberleşme, Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu ve İşletilmesi, Enkaz ve Su Üstü Arama Kurtarma) canlandırıldı.

Alanda; 4 adet 18 metrekarelik hava kanallı şişirilebilir çadır ve dome çadırlar kurulup tüm personellerin barınmaları alanda gerçekleştirildi. Acil müdahale ünitesi olarak 37,5 metrekare hava kanallı şişirilebilir çadır kuruldu. Ayrıca lojistik malzemelerin dağıtımı ve muhafazası amacıyla 1 adet 6 metrekarelik konstrüksiyonlu çadır ve mescit olarak kullanılmak üzere 1 adet 18metrekarelik hava kanallı şişirilebilir çadır kurulumu gerçekleştirildi.

Tatbikat etaplarından tahliye edilecek hastaların ilk muayene ve müdahalelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 37,5 metrekarelik şişme çadırın kurulduğu acil müdahale ünitesi, kamp alanında görevli personellerin 7 gün 24 saat oluşabilecek gerçek hastalık veya yaralanma durumlarına karşı hizmet verildi. Alanda haberleşmeyi sağlamak amacıyla 1 adet seyyar röle kurulumu yapılıp mobil komuta aracından telsiz haberleşmesi sağlandı.