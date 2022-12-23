Diyarbakır'da üniversite personeline araçtan ateş açıldı: 1 yaralı

Olay, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir araç ile gelen kişi veya kişiler, okulda personel olan A.E.K.'ye silahla ateş açtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personelin ayağından yaralandığı, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.