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Diyarbakır'da ünlü modacı Andıç'a yoğun ilgi

Bir dizi etkinlik ve programa katılmak üzere Diyarbakır’a gelen ünlü modacı Cafer Andıç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir dizi etkinlik ve programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen ünlü modacı Cafer Andıç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Altın Toprak Ödülleri' gecesine katılan ünlü modacı Cafer Andıç, gecede yoğun ilgiyle karşılaştı. Geceye katılan iş ve sanat dünyasından bir çok kişi tarafından imza alınan ve fotoğraf çekilen Cafer Andıç, özellikle vatandaşlar tarafından markaja alındı. Gecenin ardından Diyarbakır'ı gezen Andıç, ilk defa geldiği Diyarbakır'ı beklentilerin üzerinde gördüğünü söyledi. Andıç, bundan sonra sık sık Diyarbakır gezilerine katılacağını ve buraya çok sevdiğini dile getirdi.

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