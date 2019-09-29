Diyarbakır'da üst yapı çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde yer alan 2 bin 450 metre uzunluğundaki eski Siverek Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan caddelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi eski Siverek Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yolu hizmete açtı. Asfaltlama ekipleri, 2 bin 450 metre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki cadde de yol yapım çalışması yürüttü. Yaklaşık 1 ay süren çalışmalarda, caddenin 22 dekarlık alanına 1. ve. kat sathi kaplama asfalt serildi.

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı, yaya ve araç trafiğinde her hangi bir aksaklık yaşanmaması için eski Siverek Caddesi'nde çizgi ile uyarıcı levhalama çalışmaları yürütecek.