Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattıkları belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından müşterek olarak yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan Çarşamba günü eş zamanlı belirlenen adreslere yapılan operasyonda 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda A.K., M.K., C.K., F.A., C.Y., M.Y., M.İ. ile B.G. isimi şahıslar ikamet ettikleri evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 361 gr esrar maddesi 26 adet extacy hap ve uyuşturucu satışı için kullanılan hassas terazi, folyo ve koli bandı yakalandı. Ayrıca bir adet tapanca ve şarjörü, bir adet Kalaşnikov şarjörü, bu silahlara ait toplamda 195 adet fişek ve bir adet sallama olarak tabir edilen bıçak yakalandı.

Gözaltında işlemleri biten ve mahkemeye çıkartılan 8 zanlıdan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.