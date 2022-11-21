Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 157 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda 157 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda 157 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzce; bir araçta yapılan aramada 157 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.