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Diyarbakır'da uzun namlulu silahla kavga: 1 ölü

Diyarbakır’da, bir süredir aralarında arazi anlaşmazsızlığı bulunan iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahın kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, bir süredir aralarında arazi anlaşmazsızlığı bulunan iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahın kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Meyve ve Sebze Hali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir aralarından arazi anlaşmazsızlığı bulunan iki grup, sebze ve meyve hali içerisinde bulunan komisyoncunun önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahın da kullanıldığı kavga sırasında M.A. (23) ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri, kavga karışan şahısların tespit edilmesi için hal içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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