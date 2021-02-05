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Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti

Diyarbakır’da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanları doldurdu.

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanları doldurdu.


Diyarbakır'da bir yandan korona virüs aşıları yapılırken bir yandan da vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşanıyor. Bazı ilçelerde vaka sayılarının sıfıra indiği kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Sur ilçesi Gazi Caddesine akın etti. Büyük çoğunluğunun maske taktığı vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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