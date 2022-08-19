Diyarbakır'da vatandaş, sahte ve düşük ayarlı altın konusunda bilgilendirildi

Son dönemde Diyarbakır'da artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır Kuyumcular Odası (DTSO) vatandaşa bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, merdiven altı düşük ayarlı altınların 20-21 ayar olduğunu söyledi.

Bir kuyumcu çeyrek altında 50-100 TL kar ile satış yapıyorsa orada bir anormallik olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Kuyumcular Odası Başkanı olarak bizler de vatandaşa altın alıp satmışız. Kötü niyetli kuyumcu düşük ayarlı merdiven altı altını satınca normal çeyrek bin 700 TL iken bin 400 TL'ye almış ve o da vatandaşa satmıştır. Müşteri, bu kuyumcu ucuz veriyor ve az kazanıyor düşüncesiyle alışverişini yapmıştır. Ama perdenin arkasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Şu anda bir kuyumcunun bir çeyrekte kazandığı kar 20 TL'dir” dedi.

Kuyumculuk mesleğinin hassas bir meslek olduğunu ifade eden Yüksel, “Bizim gelişimizden sonra 400 esnafı toplayıp kendilerine dedim ki; biz, Diyarbakır'da başkaldıracağız, neye mal olacaksa bu adaletsizliğin önüne geçeceğiz. Bu konuda vicdanı olan esnaf rahatsız. 4 aydır merdiven altı düşük ayarlı altına karşı mücadele veriyoruz. Şu an ki sistemimiz tam oturduktan sonra çevre illerle işbirliği içerisine gireceğiz. Başta Güneydoğumuzdaki sonra da Türkiye'nin genelinde merdiven altı ve düşük ayarlı altın dolandırıcılığını bütünüyle düzelteceğiz. Şu an yaptığımız çalışmanın zemini için 3 aylık bir mücadele verildi. Projemiz için valimiz, il emniyet müdürümüz, belediye başkanlarımız ve ilçelerimizdeki başkanlar dahil, bunlarla bire bir konuşuldu” ifadelerinde bulundu.

Son dönemde Diyarbakır'da artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı Jelatin sistemine geçtiklerini hatırlatan Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu Jelatinli altınlar devlet kontrolündedir. Gramı ve ayarı net olan altınlardır. Nereye götürürsen götür aynı fiyata satarsın ve bin yıl da geçse bunun gramı, ayarı değişmez. Çünkü darphane ürünüdür. Bunun dışında düşük ayarlı altınların satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bütün kuyumcularla bunu konuştuk. Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen darphane jelatinli altın sistemi dışında asla başka altın almasınlar. Diyarbakır'da şu an zaten satılmıyor. Elinde jelatinsiz altın olan vatandaşlarımız eğer altını satmaya kalkışırsa nerden almışsa oraya götürüp satsın. Kuyumcuya söylersiniz bu ürünü sizden almışız. Kuyumcu geri almak zorunda.”