Diyarbakır'da vatandaşların iftar tercihi 'tescilli' ciğer kebabı

Diyarbakır'ın tescilli lezzeti ciğer kebabı, Ramazan'da iftar ve sahurun da vazgeçilmezi oldu. Kebapçılarda artan yoğunluk nedeniyle rezervasyon yaptıramayanlara paket servisle hizmet veriliyor.

Diyarbakır'da on bir ayın sultanı Ramazan ayında da vatandaşlar sahur ve iftarda özenle şişlere takılarak baharatlarla süslenen tescilli ciğer kebabından vazgeçmedi. 300'den fazla kebap salonunda 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanırken, talep nedeniyle kebapçılar siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Kebapçılarda artan yoğunluk nedeniyle rezervasyon yaptıramayanlara ise paket servisle hizmet veriliyor.

Yoğunluk nedeniyle siparişleri iftardan 2 saat önce kapattıklarını kaydeden kebap ustası Murat Erdin, yüzde 100 doluluk ile iftarı geçirdiklerini söyledi. Ramazan ayında en çok kebap talebinin ciğere olduğunu belirten Erdin, "Diyarbakır ciğeriyle biliniyor ve onunla meşhur. Ramazan ayında müşterilerimiz ciğerden vazgeçmiyor, iftar ve sahurda ciğer tüketiyorlar. Vatandaşların ciğere yönlenmesinin sebebi ciğer lezzetli, kuzu ciğer olması ve kalitesindendir. Ciğer kurudu mu yenilemez. Müşterilerimize defalarca dememize rağmen paket istiyorlar, iftar saatinde burada sıcak sıcak yenildi mi sulu sulu daha güzel. Ama talep yüksek olduğu için paket gönderimi yapıyoruz. Çok yoğunuz, iftar saatine 2 saat kala sipariş almıyoruz ve rezervasyonlarımızı kapatıyoruz. Gelecek olan müşterilerimize hazırlık yapıyoruz. On bir ayın sultanı hoş geldi, Ramazan ayı ciğerle güzel. Herkesi ciğer yemeye bekliyoruz” dedi.