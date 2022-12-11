İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da yağ tenekesi içinde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir şehirlerarası otobüs firmasının emanet kısmına verilen yağ tenekeleri içinde 6 kilo 985 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir şehirlerarası otobüs firmasının emanet kısmına verilen yağ tenekeleri içinde 6 kilo 985 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 8 Aralık günü Diyarbakır Otogarı'nda Ankara seferini yapmakta olan bir otobüse emanet olarak verilen eşyalarda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 adet teneke içerisinde katı yağlar arasında zulalanmış 6 kilo 985 gram skunk maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ylapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan A.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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