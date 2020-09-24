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Diyarbakır'da yağ ve küspe fabrikasında yangın

Diyarbakır Bismil ilçesinde yağ ve küspe fabrikasının deposunda çıkan yangında, 350 ton linter balyası yandı.

Yangın, işyeri sahipleri kendi iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.


Bismil ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tepe mahallesinde bu sabah 04.00 sıralarında Oktay Çelebi ve Mizgin Çelebi'ye ait Çelebi Yağ Küspe Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına, Bismil Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, fabrika sahipleri, işçiler ve iş makinesi müdahale etti. Sabah saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, 350 ton linter pamuk balyası yandı.


Fabrika sahibi Oktay Çelebi, yangın çıkış nedenini bilmediğini ifade ederek, “Depoda bulunan 350 ton linter balyası yandı. Fabrikanın diğer bölümlerinde de hasar oluştu” dedi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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