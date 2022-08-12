Diyarbakır'da yaklaşık 1,5 milyon metre şebekede temizlik çalışması

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, DİSKİ ekipleri, merkez 4 ilçede 1 milyon 118 bin 210 metre kanalizasyon ve 328 bin 947 metre yağmur suyu olmak üzere toplam 1 milyon 447 bin 157 metre şebekeyi 62 personelle kontrol ediyor. Ekipler, bahar ve kış mevsimlerinde kent genelinde meydana gelecek yağışlarda atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarında herhangi bir sorun meydana gelmemesi için çalışıyor.

Temizlik El Ekipleri, her gün kentin farklı noktalarında bulunan yağmursuyu ızgara temizliklerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler, günlük ortalama 60 yağmursuyu ızgarasını temizliyor. DİSKİ, kanalizasyon şebekelerinde günlük ortalama 40 bacanın temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler, ayrıca vidanjörler ile günlük 2 bin 500 metre kanalizasyon şebeke boru içi hat temizliği yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentin daha modern ve konforlu bir hale gelmesi için vatandaşlardan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemlerine atık atmamasını istedi. Herkesi sorumlu davranmaya davet eden Tutşi, “Kanalizasyon, yağmur suyu ızgaraları yer altında olduğundan ve görünmediğinden dolayı maalesef birçok kişi tarafından çöp atma noktası olarak görülüyor. Çöp dışında yağmur suyu ızgaralarına büyük ölçüde zarar veren hafriyatlarda atılıyor. Sonuç olarak bunlar kentin ortak malı. Özellikle yağmur suyu ızgaralarına atılan poşet türü atıklar, suyun doğal akışını engelliyor ve bahar ile kış mevsiminde oluşan yağışlar tıkanmalara sebep oluyor” ifadelerinde bulundu.